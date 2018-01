La Belgique sur l'écran radar

Sanofi va reprendre Ablynx.

La proximité des deux événements ne peut pousser qu’à les rapprocher: quelques jours après que le géant de la distribution Carrefour a annoncé un plan de "transformation" pour s’adapter à une concurrence effrénée, un autre poids lourd de l’Hexagone s’apprête à mettre la main – sauf surenchère assez improbable – sur l’un des plus beaux fleurons des sciences du vivant en Belgique.

L’industrie biotech belge, créative et bien soutenue, est devenue l’une des plus dynamiques au monde.

En reprenant Ablynx, Sanofi signe la plus grosse acquisition de l’histoire des biotechs dans notre pays. Ainsi va le monde de l’économie: des entreprises qui naissent, grandissent, périclitent ou connaissent le succès. Des destins différents. Parfois tragiques, tantôt heureux. Faut-il s’inquiéter du passage sous pavillon étranger de cette (grosse) pépite flamande qui défriche de nouveaux territoires de la médecine? On est fortement tenté de répondre par la négative. D’abord parce que l’histoire du secteur biopharmaceutique belge démontre que l’insertion des jeunes pousses dans des groupes étrangers a très souvent été positive. Ou à l’inverse, que les filiales belges des géants du médicament n’ont en général pas vraiment appliqué une politique de l’emploi similaire à celle de leurs homologues de l’automobile, de la sidérurgie ou de la distribution.

Ensuite, le même empirisme permet de constater que les opérations de rachat de sociétés pharmas et biotechs ces dernières années ont souvent débouché sur une réinjection d’une partie des plus-values, qu’il s’agisse de capitaux privés ou de sociétés publiques d’investissement. Une démonstration que la théorie controversée du ruissellement de la richesse fonctionne? L’explication est sans doute plus simple: l’industrie biotechnologique belge, créative et bien soutenue, est devenue l’une des plus dynamiques au monde. Afin d’étoffer leur portefeuille de produits et pour compenser la fin de la manne de certains blockbusters, de grands groupes mondiaux ont donc remis le plat pays sur leur écran radar. On ne peut que s’en réjouir.