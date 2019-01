La Flandre n'est pas la Catalogne

Or dans son discours de Nouvel An prononcé hier, Wouter De Geest, le patron des patrons flamands, n’a pas touché un mot sur le confédéralisme ni sur les questions institutionnelles. Par contre, il n’a pas manqué de rappeler à quel point il regrettait la fin prématurée de la suédoise, cette "symphonie inachevée". C’est que les patrons flamands ont obtenu de ce gouvernement de centre droit à peu près tout ce qu’ils avaient demandé voici cinq ans: baisse des charges sur l’emploi, réforme de l’impôt des sociétés, restauration de la position concurrentielle de la Belgique. Ne manquait plus qu’un jobsdeal et la finalisation de la réforme des pensions pour que la fête soit complète.