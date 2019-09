Le décès de Jacques Chirac

Chaque pas doit être un but. Le titre du premier tome des Mémoires de Jacques Chirac résume, tant que faire se peut, l’ambition d’une vie. Chez cet homme-là, chacun des pas n’avait qu’un but: le conduire à l’Élysée. Cette volonté de fer de prendre les rênes d’une République qu’il chérissait a marqué la carrière et le destin hors norme d’un animal politique à l’exceptionnelle longévité. Digne d’un personnage de roman, Jacques Chirac était complexe, truculent, combatif, passionné, paradoxal, parfois contradictoire. Profondément humain, en somme, jusque dans les aléas de la vie (la mort de sa fille, son Alzheimer). Il a surtout incarné la France pour le meilleur et pour le pire, dans toute sa grandeur et avec tous ses travers.

Digne d’un personnage de roman, Jacques Chirac était complexe, truculent, combatif, passionné, paradoxal…

La grandeur? En 2003, Chirac a dit un "non" retentissant à la guerre en Irak dont on mesure encore aujourd’hui les effets dévastateurs. Il a été le premier président à reconnaître la responsabilité du régime de Vichy dans les crimes de l’Allemagne nazie contre les Juifs. Il a lancé un cri d’alarme, précurseur à ce niveau de pouvoir, devant la dégradation de notre environnement ("Notre maison brûle et nous regardons ailleurs"). Il a refusé toute compromission avec l’extrême droite, là où sa famille politique, la droite française, y succombe aujourd’hui trop souvent. Il a défendu les valeurs démocratiques et un engagement européen résolu. Il a promu l’ouverture aux autres cultures, notamment asiatiques.