La Justice a ses raisons que la raison ne connaît pas

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial." Ainsi commence l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme . Procès équitable. Dans un délai raisonnable.

La Convention européenne des droits de l'homme oblige les États à organiser leur Justice dans les meilleurs délais, de la façon la plus équitable et raisonnable possible. Nous n'y sommes pas du tout.

L'objet du litige? La demande de résolution de l'accord-cadre qui, en 1995, devait déboucher sur la fusion entre la Sabena et Swissair. 1995. Il y a vingt-cinq ans! On vous passe les détails, mais si les juges de la cour d'appel donnent raison aux avocats de l'État et autorisent la reprise du traitement de l'affaire sur le fond, il faudra encore fixer un calendrier, rédiger des conclusions, plaider et attendre un arrêt. Qui, au vu des enjeux, sera certainement frappé de cassation. Et là, on vous le donne en mille, le délai, qui n'a déjà plus rien de raisonnable, dépassera l'entendement.