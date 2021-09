La Vivaldi doit démontrer sa plus-value

"En 2030, année du bicentenaire, la Belgique pourrait apparaître en Europe comme un modèle de dynamisme économique, de solidarité efficace et de développement durable." Cette phrase, inscrite au cœur de l’accord du gouvernement De Croo, résume ses promesses et montre l’ampleur de ses défis.

Petit flash-back. Fin septembre 2020, la Vivaldi naît au bout d’une interminable crise politique. Elle est constituée de sept partis aux intérêts et aux programmes antagonistes, minoritaire en Flandre où elle est mal acceptée. Depuis lors, la gestion de la crise sanitaire a, fort logiquement, accaparé l’essentiel de son énergie, même si on épinglera aussi la mise en route du plan de relance.

Aujourd’hui, un an plus tard, les dossiers chauds s’accumulent. Il y a d’abord les aides d’urgence aux entreprises (droit passerelle, chômage temporaire). Alors qu’elles expirent au 30 septembre, plaidons ici pour une prolongation ciblée de ces mesures.

Puis, le gouvernement fédéral doit enclencher les changements structurels et concrétiser ce projet de transformation du pays qu’il entendait incarner. Ainsi, les réformes des pensions et du marché de l’emploi doivent à la fois assurer la soutenabilité de notre système de retraite, introduire davantage d’équité et de clarté ainsi que permettre d’atteindre un taux d’emploi de 80% dans une petite décennie. On attend de vraies réformes, d’envergure. À côté du plan de relance, il faut oser discuter d’un plan d’investissements additionnels. Le tout dans un cadre budgétaire qui reste dans une trajectoire responsable. L’objectif reste de contenir le déficit public entre 3 et 4% du PIB à l’horizon 2024.