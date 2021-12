La Wallonie a du potentiel, faisons-en, enfin, quelque chose

Comment sortir la Wallonie de son enlisement? Comment rebondir suite à une précarisation inquiétante, une crise sanitaire sans fin, des inondations dévastatrices? Ces questions ont surplombé la table ronde que L'Echo a organisée avec quatre personnalités issues d'horizons différents de Wallonie. Une chercheuse en sociologie du travail ( Isabelle Ferreras ), une syndicaliste ( Marie-Hélène Ska ), une entrepreneuse ( Florence Bosco ) et un historien prospectiviste ( Philippe Destatte ), nous avons ratissé large. Et sur la table, nos invités ont déposé leurs idées, de bonnes idées.

Les participations citoyennes, groupes de travail et autres consultations, fièrement brandis par nos ministres pour élaborer leur Get Up Wallonia, ont été un flop.

En témoignent ces seuls intitulés: régénération du territoire et de la démocratie; front contre le décrochage scolaire, le chômage et le changement climatique; unification des forces vives de la recherche vers des objectifs communs au service de la société et des entreprises; terres agricoles comme substrat pour l'emploi, combinant l'agroalimentaire et l'écologie. Avec, au cœur de chacune de ces réflexions, une véritable stratégie. Et ce constat: la Région est riche, son potentiel incroyable. Bref, on aimerait y croire.