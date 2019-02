La Wallonie des cadeaux

C’est le couac qu’il fallait éviter à tout prix. Une erreur – dont la responsabilité entre la banque Belfius et la caisse de paiement wallonne Famiwal doit encore être déterminée – dont le gouvernement wallon MR-cdH voulait se prémunir pour le tout premier paiement wallon des allocations familiales depuis la régionalisation de la compétence. On connaît la suite… 120.000 familles ont reçu leurs allocations familiales avec trois jours de retard.

Si la période des élections est généralement un moment mis à profit par les candidats pour séduire l’électorat, le gouvernement wallon y va à coups de millions. On attend maintenant de voir comment il va manœuvrer avec le dossier de l’assurance autonomie, qui doit arriver sur la table du gouvernement avant les élections et qui coûtera 36 euros par an pour chaque wallon de plus de 26 ans.