La Wallonie doit revoir de toute urgence son plan de relance

Manque de vision d'ensemble, saupoudrage, catalogue de mesures... Le plan de relance de la Wallonie n'enchante pas la FGTB et l'UWE. De toute évidence, des corrections s'imposent afin de ne pas manquer ce rendez-vous crucial pour le redéploiement socio-économique de la Région.

Stupeur en entendant les critiques de la FGTB et de l’UWE sur le plan de relance de la Wallonie! Le terme camouflet aurait également pu être utilisé, tant les deux organismes ne sont pas tendres avec le gouvernement wallon. La centrale d'inspiration socialiste et le syndicat patronal pointent une absence de vision d’ensemble dans le plan de relance. Ils s’étouffent également au regard du saupoudrage politique autour des 319 mesures reprises dans le plan.

C’est forcément un coup dur pour le gouvernement wallon, en particulier Elio Di Rupo qui misait sur une large adhésion des partenaires sociaux. C’est surtout un sentiment d’échec qui prévaut. Depuis le début des travaux en 2020, l’exécutif wallon a voulu rendre le chantier du plan le plus inclusif en l’ouvrant aux forces vives de la Wallonie, aux acteurs industriels, aux représentants du monde du travail et plus largement à la société civile. Le tout chapeauté par une armée de consultants.

Pour une fois que l’argent n’est pas un problème, on ne comprendrait pas que la question politique le devienne!

Le tout a donné un plan doté de plus de sept milliards. Le résultat est malheureusement décevant. La panoplie de mesures ne permet pas d’identifier le fil conducteur tant ce plan zigzague à travers des projets divers et variés, et parfois trop éloignés du sentiment d’urgence qui doit animer le redéploiement socio-économique de la Wallonie.

Le gouvernement dans son ensemble a probablement péché par excès de confiance en voulant ratisser trop large. Conséquence: l’impression que la Wallonie est retombée dans ses maudits travers en saupoudrant à gauche et à droite.

La FGTB et l’UWE critiquent à raison. Vu l’état de la Wallonie, le sud du pays ne peut pas manquer ce rendez-vous avec la relance. Simplement parce que c’est une question de survie. Le covid et les inondations ont mis les finances publiques dans un état cauchemardesque et on se demande comment la Région va pouvoir s’en sortir pour redresser son économie. Ce plan de relance se dessinait comme une lumière dans tout ce brouillard. L’UWE parlait ainsi d’un dernier "joker" et la FGTB d’une chance de "renforcer les chaînes de valeur" de la Wallonie.

Il est inutile de s’égosiller trop longtemps ou de pointer les responsabilités des uns et des autres. Patrons, syndicats et membres du gouvernement doivent rapidement se mettre autour de la table pour tenter de sauver les meubles et faire de ce plan un objet de désir capable de galvaniser les acteurs autour d’une série de mesures disruptives pour la Wallonie. La réussite des biotechs a montré que la Région en était capable.