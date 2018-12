La Wallonie en urgence sociale

Quelles réponses face au chômage de longue durée?

On a beau tourner les chiffres dans tous les sens, revenir sur les plus de 50 mois consécutifs de baisse du chômage en Wallonie, et même crier victoire quand le nombre de demandeurs d’emploi passe temporairement sous la barre symbolique des 200.000 personnes cet été, derrière les statistiques, il y a la réalité du chômage de longue durée. Elle est tenace!

Sur les 205.000 demandeurs d’emploi comptabilisés dans le sud du pays à la fin novembre (hors communauté germanophone), 77.636 personnes sont sans emploi depuis au moins deux ans. Pire, si on intègre les personnes recensées par le Forem depuis minimum un an, on arrive à 117.127 personnes.

Devant cette autre réalité des chiffres, la réponse reste difficile. On le voit dans les faits. Malgré une croissance économique au rendez-vous et des entreprises qui engagent, la baisse du chômage de longue durée reste trop lente. En outre, si tout demandeur d’emploi doit répondre à des obligations comme celle de se former et d’accepter d’être accompagné, il est difficile d’imaginer une personne se relancer dans une carrière dite en pénurie après 3 ou 4 ans de chômage.

Faut-il éjecter du chômage les demandeurs d’emploi considérés comme inemployables?

Mais faut-il pour autant imaginer éjecter du chômage une partie du noyau dur des demandeurs d’emploi considérés comme inemployables et incapables de se réintégrer dans la vie active? Au-delà du fait qu’il ne s’agirait que d’un simple transfert des charges du Forem vers un autre organisme comme les CPAS, ces expulsions ne résoudront en rien l’urgence sociale qui s’est créée autour de ces demandeurs d’emploi de longue durée en Wallonie.