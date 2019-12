La Wallonie, une SA en difficulté

Avec une dette de près de 22 milliards, des recettes régionales inférieures aux dépenses, un budget qui ne sera pas ramené à l’équilibre avant 2024, un taux d’emploi d’à peine 63,7%, un chômage qui oscille autour des 200.000 demandeurs d’emploi, une perte de 60 millions de transferts financiers par an dès 2024 et un plan de 2,5 milliards d’investissements sortis du périmètre comptable de la Région sans l’accord de l’Europe , l’état de santé de la Wallonie inquiète.

Sans savoir jusqu’où il ira, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo a annoncé le lancement d’un budget base zéro et l’analyse, ligne par ligne, des dépenses de la Région. La technique n’est pas très éloignée du cost cutting. Elle soulève cependant une question. Après le constat et la mise en lumière de dépenses superflues, le gouvernement osera-t-il aller jusqu’au bout de sa démarche et sucrer, comme le ferait un CFO, les dépenses superflues?