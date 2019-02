Quand la banque tente de se rémunérer deux fois sur notre argent

Les banques ont connu des temps plus tranquilles. Entre la faiblesse persistante des taux d’intérêt, la prudence de l’investisseur face aux tourbillons de la Bourse, les prévisions économiques mollissantes, la géopolitique imprévisible, les banques doivent s’accommoder de paramètres peu riants , qu’elles ne maîtrisent pas.

Bpost banque a voulu aller un cran plus loin en imposant aux détenteurs du compte de base "gratuit" de payer pour effectuer un retrait , y compris aux distributeurs de la maison. Après un déluge de critiques ce vendredi, la banque (publique à 50% s'il vous plaît) a fini par y renoncer. Mais quelle sera la prochaine super idée? On veut bien parier que la créativité du secteur ne s’arrêtera pas là.

Il est vrai que le cash coûte cher aux banques. En transport, escortes policières, contrefaçons, etc. Des études parlent de centaines de millions d’euros par an pour la seule Belgique. Il est vrai aussi que le cash coûte cher à l’économie dans son ensemble dans la mesure où il facilite comme personne le blanchiment. On est d’accord.