La base syndicale, un terrain à reconquérir

Mardi 28 janvier, la FGTB mobilise ses sympathisants pour une grande manifestation nationale pour défendre une sécurité sociale renforcée et justement financée . Noble cause, même si la protestation résonne un peu dans le vide en raison de l’absence de gouvernement fédéral de plein exercice.

Un syndicat défend les travailleurs, c’est sa raison d’être. Il doit parfois user de l’arme de la grève, on peut le comprendre. Mais il participe aussi au modèle belge de concertation sociale, celui-là même qui est à l’origine de la création de la sécurité sociale moderne il y a 75 ans. La FGTB est présente légitimement dans de nombreuses instances où le dialogue avec le patronat prévaut même s’il est souvent difficile. Cette concertation est une plus-value en soi pour l’économie belge. Or, le PTB ne poursuit pas ce même objectif. Ce n’est pas un parti de compromis et de solutions, comme l’ont montré les négociations politiques vite avortées avec le PS l’été dernier. C’est un parti qui, sans ménager une propagande souvent populiste, espère établir dans la rue un rapport de forces favorable pour pouvoir imposer son idéologie. Le danger pour la FGTB est d’être gangrenée et d’être poussée à des postures toujours plus radicales qui portent en elles les germes de la destruction de notre modèle social.