La bataille d'Italie

C’est la fin d’une expérience inédite dans l’histoire politique de l’Europe. Quatorze mois après la formation d’une coalition populiste formée par un parti d’extrême droite et un mouvement antisystème, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé mardi sa démission. À terme, l’implosion du tandem était écrite dans les astres: si la Ligue et le Mouvement 5 étoiles cohabitaient, c’était pour se départager. Mais la détonation n’en plonge pas moins la politique italienne dans un épais brouillard, et la manière dont il sera dissipé a de quoi inquiéter le reste du continent.