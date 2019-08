La bulle des taux négatifs

Qui peut donc bien acheter un produit d’investissement sur trois décennies qui non seulement ne rapporte aucun intérêt mais qui au final coûte de l’argent à son détenteur? C’est le monde à l’envers. Les marchés semblent être tombés sur la tête. Enfin, pas totalement… Des investisseurs sont persuadés qu’ils pourront bénéficier d’une nouvelle hausse des cours des obligations et encaisser ainsi une plus-value rapide. Après tout, sur les douze derniers mois, les obligations allemandes à 30 ans ont affiché un très alléchant return de 30% grâce à la hausse des cours et à la chute des taux de rendement dans des contrées inexplorées jusqu’ici. Mercredi, l’offre d’obligations de l’Allemagne n’a pas rencontré le succès escompté auprès des investisseurs. Mais si la locomotive de la zone euro tombe en récession et si la Banque centrale européenne abaisse une nouvelle fois ses taux directeurs et reprend ses achats d’actifs, le gonflement des cours obligataires pourrait se poursuivre, au point de s’apparenter à une dangereuse bulle spéculative.