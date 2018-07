La caricature du low cost a vécu

Contrairement à ce qui s’écrit çà et là, le modèle low cost initié par Ryanair dans les années 1980 n’est pas dépassé. Il va même se répandre davantage, y compris sur long-courrier, car il est de plus en plus difficile de faire comprendre aux voyageurs que le "tout compris" inclut des prestations oubliées. En faisant payer un verre d’eau, un coussin, une couverture, un peu plus d’espace pour les jambes, le droit de monter en premier à bord – et on en passe –, les compagnies low cost ne font indirectement de la publicité aux compagnies "normales" qu’auprès des passagers fréquents.