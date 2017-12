La comptabilité de la démocratie

Edito de Joan Condijts, rédacteur en chef

Qu’est-ce qu’une démocratie? Un système qui assure la souveraineté du peuple, répondront en chœur et en substance les dictionnaires. Tout cela évidemment mâtiné de suffrage universel. Ou en une phrase: "C’est la majorité qui l’emporte." En somme, ironie de l’Histoire, la démocratie ne serait-elle que la dictature de la majorité populaire? Démonstration par l’absurde: si la moitié des votants plus une voix décident que tous doivent mourir, tous mourront… La démocratie s’est suicidée. Et le peuple avec elle.

En découvrant le Nouveau monde et sa fraîche démocratie, Alexis de Tocqueville n’avait pas dit autre chose. "(…) là est le germe de la tyrannie, et je cherche à aller vivre sous d’autres lois." Ni Tocqueville, ni ces lignes ne se veulent cependant fossoyeurs de la démocratie. Au contraire. Malheureusement, ces dernières semaines, l’actualité nous y ramène sans cesse à cette démocratie limitée, à cette majorité qui autorise beaucoup. Trop. Le nœud catalan y trouve une part de sa genèse, entre l’intransigeance madrilène, son iniquité même à l’égard de Barcelone, et cette moitié de Catalogne qui, sourde à l’autre, entend se couper de l’Espagne, dans des relents qui fleurent le repli communautaire et surtout la condescendance économique. En Autriche, c’est pour l’atteindre cette majorité que le conservateur Sebastian Kurz s’est associé à l’extrême droite. Le couple n’est pas inédit: entre 1999 et 2007, les deux partis avaient formé des coalitions.

La démocratie ne se limite pas à un chiffre, à un siège de plus, à une voix qui fait la différence.

Même en Belgique, à un autre niveau certes, les incartades se multiplient. Au niveau individuel, avec un secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken, qui s’en prend à l’autorité du Premier ministre et caresse la droite la plus dure de la N-VA, voire du Vlaams Belang, jusqu’à faire tanguer le gouvernement. Au niveau collectif, avec des décisions qui outrepassent la liberté de l’exécutif comme cette réforme de la cour d’accises, jugée anticonstitutionnelle.

Toutes ces tensions, même ces crises, empruntent à cette idée d’une toute-puissance majoritaire justifiée "au nom de la démocratie". C’est un viol de l’esprit. Car cette démocratie ne se limite pas à un chiffre, à un siège de plus, à une voix qui fait la différence; cette démocratie puise également sa quintessence dans les valeurs fondamentales qu’elle porte et défend avec des lois qu’une simple majorité suffit parfois à abroger… Toute sa fragilité est contenue dans cette dernière phrase. C’est tout ce qui fait aussi la difficulté de sa définition: quelles sont ces valeurs?

Ceux qui la limiteront à un concept arithmétique et aveugle la tueront. La démocratie ne sera alors plus qu’un vernis cachant une tyrannie. Et ceux-là ont tendance à être de plus en plus nombreux…