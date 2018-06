La crise n'est plus migratoire mais politique...

La question migratoire déborde les migrants et est devenue cet enjeu politique, même simplement électoral.

Au-delà des individus, au-delà des drames humains, au-delà des milliers d’histoires personnelles, la crise migratoire s’érige en catalyseur de la perversité politique . La cacophonie décisionnelle européenne nourrit les vendeurs de solution simple, les tenants de la désincarnation froide et de l’inhumanité, faille qui ouvre tous les possibles, jusqu’à l’ignominie . L’incapacité à résoudre le problème que pose l’afflux de migrants exacerbe les clivages idéologiques. Et entretient les peurs primaires: ils sont l’envahisseur, ils sont l’ennemi, ils sont l’autre…

Malgré eux, les candidats à l’exil , politique ou économique, écrivent désormais l’Histoire. Ou plutôt, d’autres candidats, ceux au pouvoir, ceux qui briguent des mandats, l’inventent avec les espoirs de ces désespérés. Partout en Europe, la question s’est invitée dans le débat politique domestique. À l’est, elle sert à discréditer cette Europe faible et laisse poindre d’autres "-exits".

À l’Ouest, elle accentue l’écart entre la droite et la gauche et désinhibe encore davantage les partisans de l’extrême. L’Allemagne qui – plus pour des raisons économiques que par élan humanitaire – s’était montrée accueillante, voit désormais son ministre de l’Intérieur, le conservateur, Horst Seehofer, adouber, dans une rhétorique malheureuse qui rappelle l’alliance germano-italo-japonaise de la Seconde Guerre mondiale, un "Axe des volontaires dans la lutte contre l’immigration illégale" aux côtés d’un chancelier autrichien d’extrême droite.