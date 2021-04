La crypto-mania, suite et pas fin...

La société Coinbase est en quelque sorte le "Gafa des cryptomonnaies" . Elle a surtout un profond sens du timing. Cette plateforme de transactions va entrer sur le Nasdaq alors que le bitcoin, la reine des cryptos, a battu mardi de nouveaux records à plus de 63.000 dollars. Saluons la vision des fondateurs de Coinbase: lorsque la firme a été créée dans un appartement à San Francisco en 2012, le bitcoin oscillait entre 5 et 15 dollars...

Les résultats de la firme sont plutôt favorables. Au premier trimestre 2021, elle fait état d’un bénéfice compris entre 730 et 800 millions de dollars sur des revenus d’environ 1,8 milliard de dollars. La marge de profit est plus qu'appréciable. Mais, dans le même temps, le rapport cours/bénéfice se situe au niveau stratosphérique de 90. Le tout est de savoir si Coinbase peut justifier toutes les attentes placées en elle. Après tout, la grande majorité de ses revenus provient des commissions sur les transactions en cryptomonnaies. Et les concurrents ne manquent pas pour venir lui souffler du business en proposant des commissions plus faibles. Surtout, Coinbase est fortement dépendante du cours des cryptomonnaies, de celui du bitcoin en particulier.