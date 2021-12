La culture et notre société méritent mieux

Après deux ans de crise, il est temps de se doter d'une stratégie de gestion à long terme. En préalable, renouons le dialogue avec le secteur culturel et bannissons les incitations à la désobéissance civile.

La culture n’est pas un paillasson sur lequel on peut s’essuyer les pieds. Ce message, c’est celui envoyé ces dernières heures par les exploitants de salles obscures et des théâtres qui ont refusé d’accepter les fermetures décrétées par le Codeco. C’est aussi celui véhiculé par les milliers de personnes qui ont clamé leur soutien au secteur culturel en battant le pavé dans les rues de Bruxelles.

Car oui, la culture compte pour la société: elle n’est pas un simple fusible que l’on peut faire sauter à loisir quand le covid fait des siennes. Deux ans après le début de la pandémie, les autorités politiques ne semblent malheureusement pas encore prêtes à sortir de leur logique ON/OFF. En gros, on ferme toujours des secteurs dans l'espoir de permettre à d'autres de poursuivre leurs activités, on oppose au lieu de rassembler, on sème les germes de la discorde alors qu'on a, peut-être plus que jamais, besoin de solidarité.

"On oppose au lieu de rassembler, on sème les germes de la discorde alors qu'on a, peut-être plus que jamais, besoin de solidarité."

La gestion à la petite semaine, qui a caractérisé trop de décisions récentes, doit faire place à une vision à long terme. Stratégique, dirait-on dans le langage chéri par les chefs d'entreprise. Où sont les mesures structurelles de nature à atténuer la pression sur les hôpitaux? Où est le baromètre maintes fois promis?

Le virus est prêt à profiter de nos faiblesses. Ce que nous devrions lui opposer, c'est notre détermination, notre envie d'en sortir par le haut, d'avancer malgré la contrainte. Or, on fait l'inverse. En condamnant le secteur culturel à être une sorte de victime expiatoire, on démontre par l'absurde que la politique du couperet ne convient pas. La société ne semble, en tout cas, plus disposée à accepter docilement des décisions qui lui paraissent déphasées par rapport aux réalités de terrain.

Et le fait que certains partis - Ecolo en particulier -, pourtant associés aux décisions s'en désolidarisent n'arrange rien. Car en appeler, ou a minima inciter, à la désobéissance civile ne résoudra aucun problème. Cela contribue, en revanche, à miner une légitimité gouvernementale déjà en berne.

Reconnaissons-le, tout le monde a droit à l'erreur, hommes et femmes politiques ne font pas exception. S’ils parviennent à la conclusion qu’ils se sont "collectivement plantés", il leur incombe de corriger le tir. Avec le secteur culturel, il faut à tout le moins renouer le dialogue, déminer la crise. Soyons sérieux, le Théâtre National et un cabaret de quartier ne peuvent pas être comparés, il est temps d'affiner, de sortir d’une logique du tout ou rien.