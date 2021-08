La débâcle, le carnage et la petite fille de Melsbroek

En Afghanistan, le scénario du pire est en marche. Les Américains et leurs alliés laissent derrière eux un bourbier.

Avant cela, les États-Unis et leurs alliés semblaient déjà vivre le scénario du pire: l'effondrement brutal du château de cartes démocratique qu'ils avaient mis vingt ans à construire en Afghanistan les forçait à un affligeant sauve-qui-peut. Mais au pays d’Al-Qaïda, tout le monde redoutait une nouvelle dégradation brutale de la situation, et une nouvelle fois, c'est le scénario du pire qui s'est réalisé. Des attentats-suicides contre les personnes qui fuient le nouveau régime, et contre ceux qui restaient maîtres de l'aéroport international – parmi les victimes, douze militaires américains.