La der des ders

Négociation marathon sur l'avenir du budget européen.

Moins d’un mois après le Brexit, l’Union s’écharpe. C’était prévu: les Vingt-Sept doivent s’accorder sur un plafond pour les budgets de l’Europe des sept prochaines années, et chacun – ou presque – est focalisé sur son petit bout de lorgnette. Combien il va débourser, combien il va recevoir en retour. L’exercice est d’autant plus douloureux que le Brexit demande un effort supplémentaire à chacun et que de nouvelles ambitions, climatiques, numériques, sécuritaires, demandent de nouveaux financements. Une minorité de pays "frugaux" verrouillent toute idée d’augmenter significativement la taille de l’enveloppe, qui serait pourtant l’option la plus raisonnable pour bâtir une Europe à la hauteur de ce siècle.

Le spectacle auquel on assiste n’est pas une fatalité. Les Vingt-Sept auraient pu renverser les termes du débat.

Les Vingt-Sept vont donc croiser le fer autant de temps qu’il faudra pour trouver un accord à l’unanimité. Pressés par l’urgence. Car une fois le consensus des États scellé, il s'agira de négocier avec un Parlement européen ulcéré par l’écart entre les ambitions affichées et les montants proposés et qui, en bout de course, doit trouver une majorité pour valider le cadre financier.

Le spectacle auquel on assiste n’est pas une fatalité. Les Vingt-Sept auraient pu renverser les termes du débat: après avoir défini les priorités de l’Union, ils seraient employés à les chiffrer. Et ensuite seulement définir de manière créative les manières de le financer. Pour les prochaines fois, il y a une autre façon, plus réaliste peut-être, d’inverser la dynamique. Faire en sorte que l’essentiel du budget commun ne dépende plus des caisses nationales, mais d’impôts européens – sur les transactions financières, sur le carbone…