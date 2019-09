La dernière chance de la Wallonie

En complément, la Région adoptera différentes mesures, comme la réforme du Forem, la "garantie jeunes", le soutien aux starters, un incitant à exercer un métier en pénurie ou encore le développement de la formation en alternance. Elle doit aussi, parallèlement, se lancer de manière beaucoup plus résolue dans l’indispensable transition écologique. Celle-ci peut être un levier de croissance et d’emplois pour son économie.

La Wallonie doit d’abord compter sur elle-même. Les fonds européens ne seront pas éternels, l’Etat fédéral belge est de plus en plus évanescent, la Flandre se cherche un destin de plus en plus autonome. C’est inscrit dans les astres: le fait régional va encore gagner en importance. Le casting ministériel retenu montre d’ailleurs que les partis l’ont compris, en lançant dans la bataille leurs poids lourds (masculins) accompagnés de jeunes talents (féminins).