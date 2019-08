La diplomatie des gros mots

Crise des missiles entre les Etats-Unis et la Chine

Vingt-quatre heures après être sortis du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, celui qui mit fin à la guerre froide, les Etats-Unis annonçaient leur intention de déployer "le plus vite possible" des missiles en Asie-Pacifique. En diplomatie, en pleine guerre commerciale avec la Chine, cela s’appelle dire des gros mots. Pékin est entrée dans le jeu et a menacé de rétorsion, trop contente de détourner l’attention de Hong Kong, où le parti communiste chinois est occupé à tuer les envies de démocratie.