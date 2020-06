La diversité des CA ne peut se limiter au genre

C'est une première depuis que L'Echo réalise son grand baromètre des genres. Les entreprises qui se sont ouvertes à plus de diversité ne regrettent rien.

Certes, il aura fallu l’intronisation des quotas et des années pour y parvenir. Certes, un tiers. Mais, posez la question à n’importe quelle boîte qui a sauté le pas (poussée dans le dos ou convaincue): aucun de ses dirigeants ou de ses actionnaires ne regrette cette ouverture. Au contraire. Qu’importe au final le chemin, si les mentalités évoluent.

Selon une récente étude réalisée par l’agence Moody’s, les sociétés européennes les mieux notées sont d’ailleurs celles qui comptent le plus de femmes à leur top.

La mort de George Floyd, aux États-Unis, a ramené au-devant de la scène la question du racisme. Nous sommes en 2020 et la question de l’égalité n’est toujours pas réglée.

Des chiffres éloquents

Nous sommes en 2020 et les chiffres que L’Echo publie ce vendredi sont éloquents. Si de nombreuses nationalités sont représentées au sein des conseils du Bel 20, onze d’entre eux sont exclusivement composés d’administrateurs blancs. Sur les 212 administrateurs que comptent nos entreprises cotées, seuls… huit ne sont pas blancs.

Ce pourcentage (3,7%) reflète bien peu la réalité de la société belge actuelle. Et c’est un euphémisme. Ce pourcentage est extrêmement faible quand on sait à quel point l’ouverture au monde (et à ses marchés) est l’une des clés essentielles du succès lorsqu’on fait affaire depuis un pays dont la superficie atteint difficilement 30.689 km2.