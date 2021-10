La diversité en entreprise: en parler moins, en faire plus!

Dans les directions des entreprises belges, l'homme blanc reste ultradominant, comme le chiffre notre enquête. Manifestement, faire monter la diversité dans les étages, c'est plus facile à dire qu'à faire.

White men only. Quand on se plonge dans les organigrammes des entreprises belges, comme le propose aujourd'hui notre dossier "C'est qui le patron?", une évidence saute aux yeux, comme le nez au milieu de la figure: la plupart vivent hors sol, déconnectées de la société dont elles font pourtant partie intégrante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après analyse de 114 entreprises belges cotées en bourse, il ressort que 86% des membres de la direction sont des hommes. Et 95% sont blancs. (Lire le premier épisode de notre série: C'est qui le patron)

Cela fait un bon moment que la diversité est un must pour la pub. Cela fait longtemps qu'elle est mise en avant dans les rapports annuels. On lui consacre des études fouillées dans les meilleures universités. On souligne ses bienfaits un peu partout. Et pourtant, la réalité est et reste que la diversité fait défaut dans les entreprises belges dès lors que l'on monte dans les étages. Solvay s'est choisi Ilham Kadri pour CEO, mais c'est bien l'exception qui confirme la règle. Quoi qu'en disent les slogans, le top manager est mâle et blanc. Ça se reflète d'ailleurs dans L'Echo et, soyons honnêtes, sur ce terrain nous aussi, on a du boulot.

Au-delà des incantations, faire monter la diversité dans les étages, c'est du boulot de longue haleine. Mais si on n'y va pas vraiment, on continuera de faire semblant.

Mais évitons la morale à deux balles. Beaucoup d'entreprises savent, ou pressentent, qu'elles doivent bouger et en finir avec leur tour d'ivoire. Pas pour frimer dans un colloque. Pas par souci du politiquement correct, ce poison qui tue le changement. Mais parce que, en cultivant une diversité à prendre au sens large (de genre, d'origine, d'idées), les entreprises gagneraient en créativité comme en performance.

Plus facile à dire qu'à faire. On connaît tant d'entreprises qui voudraient plus de diversité à leur bord mais ne savent pas comment s'y prendre. Souvent, elles se voient opposer une fin de non-recevoir auprès de potentiels candidats, sur le mode: je ne me reconnais pas en vous, vous n'êtes pas faites pour moi.