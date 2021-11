La faillite de la Sabena aurait pu être évitée

Le 7 novembre 2001, la Sabena , dont l'État belge était l'actionnaire majoritaire, faisait aveu de faillite devant le tribunal de commerce de Bruxelles, laissant plus de 8.000 travailleurs sur le tarmac . Vingt ans plus tard, la curatelle de cette faillite à nulle autre pareille est toujours ouverte . Le moins que l'on puisse écrire est que le collège des curateurs - même s'il a pris son temps - n'a pas chômé. En vingt ans, la curatelle a réussi à faire revenir plus d'un milliard d'euros dans les caisses en vendant des actifs dignes d'un inventaire à la Prévert: deux avions, des villas, des moteurs d'avion, une toile de Magritte, quatre hôtels et mille autres choses. Si la compagnie était exsangue deux mois après les attentats qui avaient frappé New York de plein fouet, la Sabena était une sorte de caverne d'Ali Baba bien fournie. Les curateurs l'ont bien compris. Là où tout le monde plaidait en faveur d'une vente rapide, ils ont préféré gérer les actifs "en bon père de famille" et attendre le meilleur moment pour les vendre. Avec, à la clé, des situations qui posent question. Comment expliquer aujourd'hui que Christian Van Buggenhout, l'un des curateurs de la défunte compagnie aérienne belge, vive à l'année à Kinshasa, où il gère l'hôtel Memling, un des derniers actifs de la Sabena?

Mais, on l'a dit, cette façon de faire a permis de faire revenir plus d'un milliard d'euros, une somme non négligeable qui amène la question suivante: fallait-il réellement déclarer la faillite de la Sabena? Non, répond le curateur, qui estime qu'on aurait pu sauver la compagnie cinq fois. Si l'État, actionnaire majoritaire de la Sabena, avait géré au lieu de paniquer. Et tranché au lieu de tergiverser. Couper dans le gras, tailler dans le lard, il y avait de la marge et des pépites à vendre. Pourquoi garder un parc immobilier venu d'un autre temps? Pourquoi ne pas avoir mis ce tableau de Magritte aux enchères plus tôt? Il aurait fallu un plan ambitieux, négocier avec les syndicats, revoir les salaires des pilotes à la baisse, il aurait fallu faire preuve de courage politique au lieu de pleurnicher en pointant du doigt ces "méchants" Suisses retranchés derrière leurs montagnes. Tout ceci débouche naturellement sur la question suivante: les politiciens sont-ils de bons gestionnaires d'entreprises? Entre non et non, cochez la bonne case. Tenter de tenir les rênes d'un pays ou le manche d'une compagnie aérienne n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas convaincu? Demandez donc aux actionnaires de Fortis ce qu'ils en pensent...