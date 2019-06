La fin du zigzag humaniste

Après avoir bataillé des années pour survivre au pouvoir, le cdH va désormais tâcher de ne pas mourir dans l’opposition. Telle est la nouvelle donne pour le parti orange, repris il y a quelques semaines à peine par Maxime Prévot. Sous réserve des aléas des formations gouvernementales à la belge, les humanistes, laminés par les élections du 26 mai, ont donc choisi de se refonder en évitant les perturbations inhérentes à la responsabilité du pouvoir. Où qu’il soit. C’est historique et à chaud, on pourrait dire que le risque est grand. L’adage voulant qu’on sait toujours quand on entre dans l’opposition, jamais quand on en sort, sonne comme une menace d’autant plus grande pour une formation centriste. Pour exister dans l’opposition, une certaine radicalité s’impose. Or ce n’est pas exactement le core business du cdH.