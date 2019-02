La fracture climatique

Mais à défaut de se matérialiser, et donc de pouvoir être mise au crédit de tous ses promoteurs, elle restera comme une occurrence de plus dans l’histoire de l’immobilisme de ce pays .

Les dés sont-ils jetés? Libéraux et chrétiens-démocrates flamands ne sont pas convaincus. Sans eux, et bien sûr sans la N-VA, la loi spéciale n’a aucune chance à la Chambre. Ces partis n’aiment pas le texte sur la table, trop porté sur l’horizon, pas assez sur la manière d’y parvenir. Il faut pourtant espérer que le débat qui s’ouvre, assez mal, débouche rapidement sur un horizon clair: c’est quand on marche en regardant ses pieds qu’on se prend le poteau. En cette matière qui construit l’avenir plus qu’ailleurs, la Belgique a besoin d’une ambition lisible. Un objectif clair, séquencé, de ces perspectives enthousiasmantes qui font phosphorer les créateurs, métamorphoser les comportements, libérer les audaces.