La guerre commerciale aura bien lieu

Dans la guerre de Troie, on assiste à 10 ans de siège, un massacre sans nom (à part celui d’une femme), et au final, un champ de morts. C’est le spectacle auquel nous assistons aujourd’hui. Au programme de ce péplum moderne: un président américain (qu’on comparerait plus volontiers à l’impulsif et pédant Pâris) se sent envahi par des hordes chinoises; en face, un président chinois (osons-le: un subtil mélange Ménélas/Ulysse) qui use de stratégies douteuses pour inonder le monde de ses produits. Ces deux-là aiment à se haïr, le premier attaquant depuis un an le second à coup de barrières tarifaires, ce dernier ripostant doucement, coincé dans une guerre dont il sait qu’il a tout à perdre.