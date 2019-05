La loi croquettes de crevettes?

On avait vu le coup arriver. Mais on ne l’attendait pas si tôt. Et au train où vont les choses, on va se retrouver avec une jurisprudence croquettes de crevettes! On résume? Mercredi matin, la société Vismijn, fabricant de croquettes de crevettes, s’est présentée aux juges dans le cadre d’un transfert d’activité sous le contrôle d’un mandataire de justice. Dit autrement, la société est à vendre. Deux candidats amateurs de croquettes ont fait offre. Le premier proposait de reprendre les trois travailleurs de Vismijn tandis que l’autre ne reprenait personne. Jusqu’à présent, le système belge laissait la liberté au repreneur de choisir le nombre de travailleurs avec qui il comptait redémarrer l’activité.