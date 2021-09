La loi salariale, futur tombeau de la Vivaldi?

Le gouvernement doit agir pour dégager une troisième voie et permettre de nouveaux accords sur les salaires entre partenaires sociaux.

Les négociations du prochain accord salarial (AIP) ne débuteront que dans 15 mois... Et pourtant, elles agitent déjà le monde syndical. Ce vendredi, la FGTB battra d'ailleurs le pavé pour rappeler son opposition à la loi qui encadre l'évolution des salaires dans le secteur privé.

Selon Jean-François Tamellini, le boss wallon du syndicat, la révision de ce texte en 2017 a abouti à une version "ultralibérale ", laquelle enferme les interlocuteurs sociaux dans un carcan et les empêche de parvenir au moindre compromis .

Côté patronal, on ne l'entend pas de cette oreille. Pour les employeurs, cette loi constitue au contraire le seul moyen d'éviter que la Belgique ne redevienne "le canard boiteux de l'Europe" , comprenez la seule garantie qu'elle préserve sa compétitivité par rapport à ses voisins. Cette compétitivité, insistent-ils, elle est déjà grevée par l'indexation automatique des salaires , un mécanisme auquel nous sommes quasi les seuls à recourir sur le Vieux continent. Tant qu'il restera à l'ordre du jour, pas question de toucher à la loi sur les salaires, arguent les patrons.

Et pour y parvenir, le gouvernement devra prendre ses responsabilités. Attention, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une énième réformette, mais bien d'une remise à plat de tout ce qui touche à la formation des salaires en Belgique. Et oui, cela impliquera de toucher à la loi sur les salaires qui hypothèque aujourd'hui quasi toutes les chances d'accords futurs entre patrons et syndicats.