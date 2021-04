La meilleure relance pour l'Europe: l'allègement de sa bureaucratie

Les États-Unis ont ouvert les vannes à billets. À fond les turbos. Avec des chiffres qui frétillent comme des bougies sur un gâteau d'anniversaire. L'Amérique de Joe Biden montre surtout sous un éclairage cru combien nous, Européens, nous extirpons bien pâles de cette pandémie . Comparons: côté américain, 1.900 milliards de plan de relance, auxquels vient de s'ajouter un plan d'investissement de 2.000 milliards. Et de ce côté-ci de l'Atlantique, qu'avons-nous? 750 milliards d'euros obtenus à l'arraché, un chèque en bois pour l'instant puisqu'il n'a pas encore été validé par tous les États membres . Bienvenue dans le "Next Generation EU", du nom de ce plan qui prend décidément les allures d'une vieille antienne sans chœur pour la chanter.

Mais davantage que ce combat de gros chiffres, c'est le bourbier bureaucratique européen qui continue à oblitérer, voire à gaspiller, la relance du Vieux continent. Vendredi, les tribunaux allemands ont suspendu son processus de ratification. Au-delà, ce sont les élaborations de chaque plan national qui prennent le processus dans un étau chronophage et peu structurant. On sait d'ores et déjà qu'il faudra des mois avant de voir arriver le premier euro. Rappelons en outre que le meilleur plan de relance dans l'immédiat reste la vaccination. Or ici aussi, notre organisation a pour le moins manqué d'efficacité.