La parole est à ceux qui feront demain

Les "Millennials" prennent le pouvoir et nous dessinent leur monde de demain.

Ils sont nés entre 1991 et 1995. Ils ont la vingtaine et n’ont connu que ce que certains appellent la "crise"; qu’elle soit économique, climatique, sociétale. Face aux mutations du monde, ils avancent idéalistes. Convaincus que si le cours des choses doit changer, ils peuvent encore le faire dévier et que la technologie les y aidera.

Si l’on en croit les clichés, ils seraient même prêts à sacrifier un gros salaire et une voiture de société pour l’équilibre avec la sphère privée ainsi qu’une vie d’impact.

Alors que nous entrons dans les années du double 20, qu’elles seront basculantes, L’Echo a cédé les commandes éditoriales aux "millennials" qui composent sa rédaction. Il en résulte un dossier qui offre une photographie instantanée du comment la nouvelle génération, celle qui sera aux commandes demain, voit le monde et l’avenir.

"Nous sommes assis sur une cocotte-minute", crient les millennials quand on leur demande d’imaginer l’avenir. Alors, on change ?

Le constat est unanime, il est éloquent. "C’est difficile d’être optimiste, vu la situation", disent les uns. "Nous sommes assis sur une cocotte-minute", osent même les autres. Pourtant: sur l’emploi "on peut faire en sorte d’éviter la casse". Sur la mobilité et sur l’environnement, "on a les outils pour préserver la qualité de vie dans les villes". Sur la représentation citoyenne, le smartphone peut "permettre aux citoyens de proposer des idées et de donner leurs avis sur la politique locale", concluent-ils.

Des mots en l’air? De doux rêves, naïfs, qui s’envoleront avec le temps et le poids des responsabilités comme ce fut le cas pour les précédentes générations? Nos dirigeants actuels auraient tort d’écarter ces paroles d’un revers de la main.

Pourquoi? Parce qu’en 2020, on n’a jamais vu autant d’appels au sens, à la joie et à la collaboration éclore sur la toile; en opposant cette quête à des termes presque décrits comme anxiogènes tels le ‘sérieux’, la ‘compétitivité’ ou le ‘sens du sacrifice’.

Pourquoi? Parce qu’en 2020, le droit à la reconversion professionnelle via un accès aux allocations de chômage en cas de démission "pour lutter contre le bore-out" est couché dans la note gouvernementale rédigée par l’informateur Paul Magnette et que c’est quasi la seule mesure que tout le monde trouve géniale.

Parce que, selon les chiffres du Boston Consulting Group (qui prend la fourchette 1980-2000), les millennials sont 2,3 milliards d’individus. Ils composeront 72% de la population mondiale en 2030.

Parce qu’ils ont déjà inversé le rapport de force avec leurs aînés baby-boomers, puisque nés avec internet. Ils ont la maîtrise du savoir et des possibles par ce seul accès.

Parce qu’ils envisagent une vie à multiples facettes et plus comme un parcours à sens unique. Ce qui sape aussi le rapport à l’autorité.