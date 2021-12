La peur de l'erreur de politique monétaire

Une erreur en matière de politique monétaire, voilà ce que redoutent le plus souvent les économistes et les investisseurs. L'économiste Mohamed El-Erian, très écouté aux États-Unis, n'a pas fait dans la dentelle en qualifiant les propos des responsables de la Federal Reserve (Fed) sur l'inflation "transitoire" de pire prévision de l'histoire de la banque centrale américaine. Finalement, Jerome Powell a reconnu son erreur, l'inflation pourrait être bien plus forte et plus persistante que prévu. Mercredi, lors de la réunion du comité de politique monétaire, le président de la Fed a décidé de réduire plus rapidement que prévu ses achats d'obligations sur les marchés. Ce qui signifie aussi que la première hausse des taux directeurs de la Fed va probablement être avancée vers la mi-2022, et suivie de deux autres hausses par la suite.