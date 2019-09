La poussière de la bataille

Est-il encore possible d’empêcher un départ sans accord du Royaume-Uni? La réponse ne relève plus à ce stade des "Européens" (on s’entend), qui auront fait tout leur possible pour conclure un divorce à l’amiable tout en créant les conditions d’une nouvelle relation de confiance avec Londres. Sûr de son fait, Boris Johnson est convaincu de pouvoir avoir "the cake and eat it" (le beurre et l’argent). Il veut renégocier l’accord de retrait en jetant son dévolu sur son aspect le plus sensible – le mécanisme qui assure l’absence de frontière dure en Irlande en même temps que l’intégrité du marché unique – mais il n’a à ce jour pas mis sur la table la moindre proposition alternative opérationnelle à ce "backstop". Pour l’heure, il fait surtout mine de tordre le bras de tout qui lui résisterait. Les Européens ne lui cèdent pas? Ils pourront toujours courir pour que Londres honore ses engagements financiers vis-à-vis de l’Union. Le Parlement britannique veut l’empêcher de mener le pays à un Brexit sans accord? Boris Johnson s’apprête à le mettre sous cloche sans autre forme de procès. Des députés tories refusent de le suivre comme de bons godillots dans sa fuite en avant? Ces "collaborateurs" seront exclus du parti.