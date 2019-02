La prépension fait des heures sup'

L’accord social conclu entre patrons et syndicats est positif pour ce pays du fait de son existence même. Alors que les dernières années ont été marquées par des troubles sociaux répétés – la grève générale du 13 février est le dernier exemple en date –, un tel compromis va favoriser la paix sociale et, de là, la croissance et l’emploi. Il montre que la concertation sociale fonctionne et apporte une plus-value intrinsèque à notre économie.