La quadrature du cercle

Quel que soit son bord politique, l’homme de bonne volonté doit se rendre à l’évidence. En matière de lutte contre la pollution automobile, le casse-tête est à court terme très compliqué. Le diesel est tombé en disgrâce suite au scandale Volkswagen. Le secteur automobile a beau assurer que les dernières générations ne sont plus un problème en matière de particules fines, quelque chose est cassé. Le législateur, d’une part, et de nombreux citoyens, d’autre part, n’ont plus envie de le croire. Acheter un véhicule diesel est aussi devenu moins intéressant financièrement qu’auparavant. Le cliquet inversé a eu son effet sur le prix à la pompe et l’incertitude plane sur les valeurs de revente des véhicules diesel. Les chiffres qui en découlent sont sans appel. Le citoyen opte désormais à près de 60% pour l’essence. Mais cette technologie vient avec son lot de problèmes. Si le véhicule essence émet moins de particules fines, il consomme davantage. Et donc, pour la première fois depuis 20 ans, le CO2 moyen des nouvelles voitures écoulées en Belgique augmente. Ce qui fait très mauvais genre en pleine lutte internationale contre le réchauffement climatique. L’évidence est qu’il est devenu aujourd’hui très compliqué de lutter à la fois contre les émissions de CO2 et celles de particules fines.