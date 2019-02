La quadrature du cercle

Alors que le consultant PwC avait estimé le coût du système de soutien aux centrales au gaz à 345 millions d’euros par an, la Creg le situe entre 600 et 940 millions d’euros par an, écrivions-nous jeudi. Une information qui nous semble pertinente, même s’il s’agit de l’estimation personnelle d’un des directeurs de la Creg, et pas d’un avis officiel du régulateur.