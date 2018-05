La réforme Nimby

4. La charge mentale. Travail sous pression, deadlines, actualité difficile émotionnellement. Pénible. CQFD. Et pourtant, mon métier est-il plus pénible que celui d’un pompier ou d’un ouvrier de l’industrie chimique? Non. Des centaines de métiers sont plus pénibles. D’autres le sont moins. Voici toute la difficulté du débat sur la pénibilité et le droit de partir plus tôt à la pension.

Ce que défendent les syndicats ce mercredi dans la rue. Le hic, c’est que tout le monde juge son job pénible. Tout le monde revendique le droit de décrocher plus tôt. Et tout le monde veut un système de pension viable. La réforme des pensions souffre du phénomène Nimby. On rêve d’une pension minimum à 1.500 euros, on rêve que les caisses de la Sécu soient suffisamment pleines pour la garantir à vie pour les 100 générations qui suivent, mais sans conséquence pour notre petite personne. Sans en payer le prix. Travailler deux ou trois ans de plus. Accepter de céder certains de ses avantages (comme les tantièmes préférentiels des fonctionnaires) pour qu’ils bénéficient à un plus grand nombre. Not in my Backyard.