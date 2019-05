La techno-guerre est déclarée

La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis vient de prendre un virage à 180 degrés, pour entrer de plain-pied dans une dimension technologique. Google et, dans sa foulée, une kyrielle de producteurs de semi-conducteurs ont annoncé qu’ils coupaient les ponts avec Huawei. "Conformément à l’ordre", commente le géant américain, c’est-à-dire le décret rendu la semaine dernière par Donald Trump et qui interdit aux groupes américains de commercer dans les télécoms avec des sociétés étrangères "jugées dangereuses pour la sécurité nationale".