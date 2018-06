La tentation de la simplicité

Ils sont là. Modernisés, drapés dans leur semblant d’honorabilité retrouvée . Ils ne sont jamais vraiment partis. Non, ils étaient tapis dans l’ombre de l’Histoire , boxés par leurs excès. Ils ont même fait des réapparitions – furtives ou pas. Aujourd’hui, leur retour est triomphal. Les populistes ont emporté l’Italie.

Ne nous leurrons pas: ce n’est pas Rome qui tombe sous un gouvernement de l’extrême, c’est l’Europe, l’Occident même , que le chant des sirènes hypnotise doucement. En Allemagne, l’ AfD , formation d’extrême droite vieille d’à peine cinq ans, a séduit plus d’un électeur sur dix. En France, le Front national s’est hissé pour la deuxième fois en moins de vingt ans au second tour des élections présidentielles. Mais ce ne sont là que des symptômes…

Les maux sont évidemment plus profonds. Il y a cette crise économique lancinante depuis les flambées pétrolières des années 70. Bien sûr, la majorité des citoyens vivent mieux que voici un demi-siècle (et l’oublient souvent). Mais les inégalités s’accroissent et les perspectives se noircissent. Il y a l’afflux migratoire qui effraie une partie des populations. Peur que la droite attise. Électeurs effrayés que la gauche moralise. Pendant que le problème demeure. Avec son lot d’inhumanités.