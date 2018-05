La tradition de l'autoflagellation

L’examen de l’état de santé de la Wallonie tenu par le ministre-président Willy Borsus au Parlement wallon mercredi avait de quoi plomber l’ambiance! Devant les députés wallons, le ministre-président libéral a dépeint une Wallonie morose , en retard sur de nombreux fronts par rapport à la Flandre et ses principaux voisins. Le tableau est noir! Il est dur!

Les propos contrastent aussi avec ceux tenus par son prédécesseur Paul Magnette il y a un an. Car là où le socialiste parlait d’un rattrapage économique enclenché , son successeur libéral tape sur le retard qui ne s’est pas résorbé en 10 ans en termes de chômage , de taux d’emploi , de lutte contre la pauvreté . La Wallonie aurait même 14 ans de retard par rapport à la Flandre en matière de PIB par habitant.

La Wallonie entretient avec la relance économique une tradition qui oscille entre l’art de l’autoflagellation et le désarroi.

C’est d’autant plus flippant que depuis 20 ans, la Wallonie entretient avec la relance économique une certaine tradition qui oscille entre l’art de l’autoflagellation et le désarroi. Les ministres-présidents wallons se succèdent, les plans de relance se suivent, des termes prononcés par les leaders politiques comme "frémissement" ou "soubresaut" s’entrechoquent, et tout semble pourtant être un éternel recommencement déprimant.