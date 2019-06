La vague brune s'est brisée

Grisé par la montée d’une vague brune lors des élections européennes, le leader fasciste Matteo Salvini rêvait de transformer l’essai en construisant un grand groupe politique au Parlement européen. L’europhobie devait constituer le ciment de ce nouveau parti. Un ciment bien plus facile à vendre à des électeurs en colère qu’un projet d’Union européenne complexe et à l’arrêt. Avec 176 eurodéputés sortis des urnes en mai, les partis populistes et d’extrême droite européenne auraient pu devenir la deuxième force politique d’Europe.