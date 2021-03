Lagarde réussit là où Powell déçoit

Il a suffi d’une petite phrase pour faire plier ces taux de rendement: la BCE va augmenter "de manière significative" le rythme de ses achats d’obligations dans le cadre du PEPP. De quoi convaincre les marchés que la BCE a toujours la situation sous contrôle et que tout sera mis en œuvre pour soutenir l’économie. Christine Lagarde a réussi là où Jerome Powell, le président de la Federal Reserve, a déçu ces dernières semaines en laissant les marchés sur leur faim. La performance mérite d’être saluée d’autant qu’elle intervient exactement un an après sa "gaffe de débutante" lorsqu’elle avait déclaré que la BCE n’était pas là pour réduire les écarts de taux d’intérêt (spreads) dans la zone euro, c'est-à-dire réduire l’écart de taux de rendement entre l’Allemagne et l’Italie. À l'époque, la réaction avait été désastreuse sur les marchés.

Si la présidente de la BCE a admis ce jeudi que l'inflation pourrait grimper cette année au-delà de l'objectif de 2% , cette hausse des prix ne serait, selon elle, que temporaire, car liée à des facteurs transitoires et à une hausse des cours de l'énergie. On la voit mal rééditer le coup de Jean-Claude Trichet qui avait remonté les taux de la BCE en 2011, en pleine crise de la dette souveraine.

Cela ne veut pas dire que tout est réglé pour autant et que la partie est gagnée. Dans les semaines à venir, les marchés scruteront attentivement si les mots de la BCE se transforment en gestes "significatifs". Ensuite, en matière de relance, et Christine Lagarde l'a d'ailleurs rappelé ce jeudi, il est urgent que le plan européen "Next Generation EU" devienne opérationnel dans les plus brefs délais. Ici aussi, il convient d'accélérer la cadence...