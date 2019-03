Le Bel 20 sauve les meubles

La baisse des profits moins sensible que prévu

Maintenant que la saison des annonces de résultats de sociétés est sur le point de s’achever pour celles cotées à la Bourse de Bruxelles, l’on comprend mieux à présent pourquoi les craintes qui ont gagné les investisseurs dans les derniers mois de 2018 avaient été exagérées. On se souviendra qu’à ce moment-là, l’ambiance avait été fort pesante dans les coulisses des marchés . En quelques semaines, l’indice Bel 20 avait rétrogradé de près de 15%!

Il n’y a pas grand monde pour remettre en cause ce précepte: les bénéfices sont d’ordinaire ce qui dicte l’orientation des cours des actions sur les marchés boursiers. Sur ce point, il n’y a pas à dire, les investisseurs qui ont ce sacré talent d’anticiper les choses avaient vu juste. Sur les 18 sociétés de l’indice Bel 20 qui ont communiqué à ce jour leur bilan de 2018, 10 d’entre elles ont fait part d’un recul de leur résultat final. À ce nombre, on peut encore ajouter les deux sociétés actives dans la biotechnologie qui ont fini l’exercice écoulé dans le rouge. Ensemble, les 18 sociétés du Bel 20 ont fait part de profits en recul de près de 15%.

Certes, le record établi l’an passé ne sera donc pas amélioré. Ni non plus au moins égalé. Mais tout de même, cela justifiait-il une telle dégringolade des cours des actions? D’autant que les patrons d’entreprise, même si leurs prévisions pour l’évolution à venir des affaires sont moins dynamiques que celles faites il y a un an, espèrent voir leur résultat repartir à la hausse cette année.