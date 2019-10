Le Brexit aux frontières de la folie

"Pittoresque", n'est-il pas? Face aux Européens scrutant l'issue d'un suspens de trois ans, le Premier ministre britannique ignore avec cynisme son parlement et la loi . Tout est dit. Depuis le début, le Brexit est une praline indigeste enrobée de mensonge et de transgression que les "Brexiters" veulent faire avaler à un parlement qui n'en veut pas. Cette obsession arrive, cette fois, aux frontières de la folie.

L'Union européenne, servie par Michel Barnier , traite l'affaire avec sincérité et fermeté, protégeant les Européens de cette peste. Elle devra continuer à le faire, car Boris Johnson doit revenir vers l'Union pour réclamer un délai. S'il ne le fait pas, le Premier ministre britannique agira en despote, le Brexit dur aura lieu, plongeant l'Europe et le Royaume-Uni dans le chaos.

Depuis trois ans, le Brexit affaiblit l'Europe , absorbant l'oxygène des sommets européens. C'est le combat d'une force nationaliste, nostalgique d'un empire disparu, contre une coopération positive entre États, vitale et inévitable dans ce monde globalisé. Le combat d'une vieille société repliée sur elle-même contre celui de l'ouverture constructive. C'est aussi un virus agissant, pour paraphraser le vicomte Davignon , comme un vaccin sur l'Europe qui reste unie face aux tentations de division .

Cela n'a que trop duré. Il est temps que le feuilleton arrive à son dénouement , les puissances voisines comme la Russie, la Turquie et la Chine abusent de cet affaiblissement de l'Europe pour grandir. Il est temps d'en finir, car cette hystérie, dont le populisme décomplexé de Donald Trump est un autre symptôme, menace l'équilibre du monde.

L'Europe, de son côté, ne veut plus de négociation ni de report. Elle voudrait que le Parlement britannique se prononce une bonne fois pour toutes, sur l'accord de sortie. Vu les forces en présence, l'issue pourrait être un vote de rejet, murant l'accord et renvoyant le Brexit aux calendes grecques. L'issue pourrait aussi être un nouveau référendum où le peuple britannique se prononcerait sur son avenir, cette fois en toute connaissance de cause.