Le Club de Bruges en position "hors-jeu"

Entrée en bourse reportée pour le club brugeois.

La Bourse de Bruxelles devra patienter avant d’inscrire le "ticker CLUB" sur ses écrans de cotation. Un jour avant la date prévue de sa première cotation, le Club de Bruges a décidé de reporter son entrée en bourse "vu les conditions actuelles du marché". L’explication vaut ce qu’elle vaut. Il s’agit sans doute d’une façon diplomatique d’expliquer que l’accueil réservé au champion de Belgique de football n’a pas répondu aux attentes.

En réalité, dès le départ, le Club s’est en quelque sorte mis en position hors-jeu. Dans un premier temps, on a évoqué une valorisation boursière de 400 millions d’euros pour le club de la Venise du Nord. Cela représente 100 millions de plus que l’Ajax Amsterdam! Or, même si les résultats financiers brugeois sont très bons, Bruges n’est pas encore l’Ajax en termes de réputation internationale. Finalement, les objectifs ont été revus à la baisse, avec une valorisation nettement plus raisonnable de 230 millions d’euros. Mais la première impression d'une action "trop chère" n'a pas été complètement effacée.

Une levée de fonds pour un projet porteur aurait sans doute davantage mobilisé les investisseurs.

A posteriori, une autre erreur a été de ne pas procéder d’emblée à l’émission d’actions nouvelles, celle-ci n’étant en principe projetée que dans un deuxième temps afin de lever des fonds pour financer un nouveau stade.

En définitive, l’opération de ce mois de mars a été essentiellement perçue comme le moyen choisi par les deux hommes forts du club, le président Bart Verhaeghe et le CEO Vincent Mannaert, de simplement "passer à la caisse" en vendant une partie de leurs actions et en engrangeant à la clé de belles plus-values. Une levée de fonds pour un projet porteur aurait sans doute davantage mobilisé les investisseurs.

Pour la clientèle de détail, l’absence de paiement de dividendes a pu également jouer de façon négative et dissuader ainsi les acquéreurs potentiels. "Last but not least", le fait que toutes les lettres de placement du pays ont plutôt déconseillé au 'bon père de famille' d'investir dans l'action n'a évidemment rien arrangé.