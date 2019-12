Le "Green Deal", un grand pas pour l'humanité

Quand le paquebot de la Commission européenne se met en branle, l’Europe vibre. Le Pacte vert qu’Ursula von der Leyen a présenté mercredi a beau être fin comme ses trois pages d’annexe, il est probablement le document le plus ambitieux produit par l’Union depuis la déclaration de Robert Schuman. Le "Green Deal" couvre les principaux secteurs de l’économie et vise non seulement à mener le continent vers la neutralité carbone en 2050, mais plus largement à réconcilier l’économie européenne avec les limites naturelles dans lesquelles elle se déploie.