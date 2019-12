Le Japon, un exemple pour l'Europe?

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a annoncé jeudi un vaste plan de relance de plus de 100 milliards d’euros pour venir au secours de son économie. Un plan de relance de plus. S’il répond à des problèmes spécifiques (catastrophes naturelles, récent relèvement de la TVA qui a pesé sur la consommation…), les problèmes de long terme subsistent au Japon. Ils sont liés au vieillissement de la population et à une politique monétaire qui a atteint ses limites.

Oui, toute ressemblance avec la zone euro n’est pas purement fortuite. Tant au Japon qu’en Europe, la population vieillit. Or, une population vieillissante épargne davantage et prend moins de risques . Ceci n’est pas de nature à relancer à l’économie même quand les taux d’intérêt plongent en zone négative.

Le spectre de la "japonisation" de la zone euro, une déflation accompagnée d’une longue période de taux d’intérêt au plancher, est régulièrement évoqué par les économistes. Après tout, le Japon a connu au début des années 90 ce que l’Europe a subi depuis 2007-2008: une grande crise suivie de divers chocs, des banques plombées par des prêts douteux… La japonisation n’est toutefois pas inéluctable. Jusqu’ici, la zone euro a pu échapper à la déflation grâce à l’action de la BCE. Mais Christine Lagarde est consciente que la politique monétaire a atteint ses limites et que la relance doit aussi être budgétaire. Surtout au sein des pays qui en ont les moyens. Comme l’Allemagne qui se dirige vers un excédent budgétaire cette année de 40 milliards d’euros! Fait assez rare, le mois dernier, la fédération de l’industrie allemande et la confédération allemande des syndicats ont fait cause commune pour réveiller une "Allemagne endormie". Ce sont 450 milliards d’euros sur 10 ans qui sont jugés nécessaires dans les infrastructures, la digitalisation et la formation. C’est ambitieux.