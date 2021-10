Le MR laissera-t-il à la gauche le monopole sur l'environnement?

Le PS a compris qu’il n’était plus question de laisser aux verts le monopole de la cause environnementale. Pour le MR, on se demande plutôt s’il ne va pas louper le train.

Ceci dit, au-delà de cette mission fondatrice et fondamentale, côté francophone, il n’a pas toujours été simple de situer la ligne du parti libéral, ces dernières décennies. Tantôt plus social, tantôt plus droitier, tantôt plus progressiste, tantôt plus conservateur, tantôt plus élitiste, tantôt plus populaire, le MR a oscillé au gré de la personnalité de son président. Pour un parti invitant tout un chacun à prendre son destin en main, ce n’est pas aberrant, mais ça n’aide probablement pas à vous fixer dans le paysage mental de l’électeur.